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Символ Тюмени покрасили в цвета нового флага Беларуси. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко вступил в должность 23 сентября Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

В Тюмени прошел перфоманс в поддержку митингов, проходящих второй месяц в Белоруссии. На арт-объект «Я люблю Тюмень» наклеили красную полосу из пленки, в результате чего он стал напоминать флаг, предлагаемый протестующими в качестве нового символа государства. Санкции к организаторам перфоманса применяться не будут, рассказал URA.RU собственный источник в региональной полиции.

«Молодой человек, устроивший перфоманс, наклеил красную полосу на арт-объект. После непродолжительной акции он отклеил ее, ничего не повредив. Никаких нарушений здесь нет», — отмечает силовик. Свою личность молодой человек постарался скрыть за маской. Как отмечает инсайдер, никаких звонков с жалобами в полицию на него не поступало.

В УМВД по Тюменской области оперативно не прокомментировали ситуацию, направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Белоруссии проходят митинги против результатов выборов, в результате которой президентом страны в шестой раз стал Александр Лукашенко. В первые дни протестов белорусские силовики разгоняли протестующих водометами и резиновыми пулями. 23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко.

Полоса на знаке Тюмени оказалась временной
Фото: телеграм-канал «Тюмень активная»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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