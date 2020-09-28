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Самое актуальное в Пермском крае на 29 сентября. В регионе готовятся ужесточить карантин, Каму проверят на загрязнения

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, река, берег, кама
Жители Березников собрали деньги для проверки воды в Каме Фото: Сергей Шадрин

В крае могут ввести новые ограничительные меры — Каму в Березниках проверят — на крупный завод назначат нового директора — в правительстве края появился новый министр. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Ситуация с COVID в регионе усугубляется

Жители Березников инициировали проверку воды

На крупный завод-банкрот назначен новый директор

  • Новым конкурсным управляющим крупного пермского федерального предприятия «Машзавод имени Дзержинского» может быть назначен Лев Шляпин. 29 сентября Арбитражный суд рассмотрит ходатайство нынешнего управляющего ЗиД Александра Еремина об освобождении его от должности.

В краевом правительстве произошло новое назначение

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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