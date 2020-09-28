Жители Березников собрали деньги для проверки воды в Каме
В крае могут ввести новые ограничительные меры — Каму в Березниках проверят — на крупный завод назначат нового директора — в правительстве края появился новый министр. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:
Ситуация с COVID в регионе усугубляется
- В школах края для учителей вводится обязательный масочный режим во внеурочное время. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования края.
- В регионе, по прогнозам агентства, в течение четырех дней могут ввести ограничения из-за распространения коронавируса.
- В Перми больницы не справляются с наплывом пациентов, которых необходимо обследовать на наличие инфекции.
Жители Березников инициировали проверку воды
- Березниковцы собрали деньги для проведения независимой экспертизы воды в Каме. Они считают, что одно из промпредприятий загрязняет реку, и не доверяют официальным результатам проверки.
На крупный завод-банкрот назначен новый директор
- Новым конкурсным управляющим крупного пермского федерального предприятия «Машзавод имени Дзержинского» может быть назначен Лев Шляпин. 29 сентября Арбитражный суд рассмотрит ходатайство нынешнего управляющего ЗиД Александра Еремина об освобождении его от должности.
В краевом правительстве произошло новое назначение
- Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности края возглавила замминистра Ксения Хайруллина. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе министерства.
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