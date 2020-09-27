Для пермских учителей ввели новые ограничения из-за коронавируса

Использование учителями масок рекомендовано вне уроков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах Пермского края для учителей вводится масочный режим. Педагогам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты во внеурочное время, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования края.

«Учителям рекомендовано использовать маски вне уроков. Соответствующее письмо мы разослали в образовательные учреждения», — отметили в пресс-службе краевого минобра. Там напомнили, что на необходимости использования учителями масок в школах настаивает Роспотребнадзор РФ.

В начале сентября надзорное ведомство разослало в субъекты РФ письмо «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции». В нем отмечалось, что в связи с ростом заражений коронавирусом в регионах, педагогам необходимо соблюдать масочный режим.

URA.RU рассказывало, что десятки школ в Пермском крае ввели дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заражения педагогов и учащихся COVID-19. По данным краевого управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус в крае выявлен у 75 человек. Общее количество зараженных достигло 9671 человек.