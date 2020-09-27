Пермяки собрали деньги, чтобы выяснить, кто загрязняет Каму

Жители Березников жалуются, что рыба в реке пропала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) собрали деньги, чтобы проверить качество воды в Каме. Они отметили, что не доверяют официальным данным и намерены провести независимую экспертизу. В середине сентября на реке появилась пена коричневого цвета. Березниковцы предположили, что одно из промпредприятий загрязняет Каму. Из-за этого в воде, по их словам, перестала водиться рыба.

«Собрано 8000 рублей всего за сутки! Наша группа вышла в рейд вместе с неравнодушными рыбаками и смогла взять пробы воды и той самой загадочной пены из Камы. Официально от ведомств было заявлено — анализ воды загрязнений не выявил. Но хотелось бы проверить», — написали березниковцы в соцсетях.

Министерство природных ресурсов Пермского края отобрало пробы воды в Камском водохранилище близ Березников. Уточнялось, что пробы отобраны «в местах возможного влияния ООО „Сток“». «Было обнаружено значительное содержание пены. По предварительным данным факт химического загрязнения отсутствует. В настоящее время проводится анализ на биологическое загрязнение, результаты анализа ожидаются до 5 октября», — указали в минприроды.

Ранее ООО «Сток» было названо одним из возможных виновников загрязнения Камы хлоридами. Из-за этого филиал «Азот» компании «Уралхим» на несколько дней остановил производство. Убытки, понесенные в результате простоя завода, «Уралхим» оценил в сумму 8 млн. долларов США.