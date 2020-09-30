Владимир Путин может поставить прививку от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 сентября, — 294-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 204-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 284 347, достигнув отметки в 33 827 483. Из них выздороветь удалось уже 25 302 256 пациентам (+256 995). Жертвами COVID-19 стали 1 017 042 человека (+5 683).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 404 403 американцам. Следом идут Индия (6 223 519) и Бразилия (4 780 317). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 167 805.

Вакцина и лекарство

Президент России Владимир Путин думает о том, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, но решение еще не принял. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

23-валентная вакцина от пневмококка способна помочь взрослым не заразиться и избежать тяжелых осложнений при COVID-19. Для детей и пожилых людей подойдет 13-валентный препарат. Об этом газете «Известия» рассказал главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Коронавирус в России

Госдума частично переходит на удаленный режим работы. Это связано с тем, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Аналогичные рекомендации действуют и для бизнеса: мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку, а пожилым людям — соблюдать режим самоизоляции.

Большинство россиян, которые заразились COVID-19, уверены, что это произошло из-за несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она же, к слову, предложила продлить доплаты врачам, которые борются с эпидемией, до января 2021 года. Владимир Путин согласился.

В первом полугодии сразу в нескольких регионах России сильно ухудшилась ситуация с мошенничеством с ОСАГО. Эксперты связали это с пандемией: у людей стало меньше денег, но больше свободного времени.

Коронавирус в мире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook. Политик добавил, что за последние шесть лет переносил любые болезни «на ногах», но теперь вынужден лечиться дома.

Компания Disney решила уволить порядка 28 тысяч сотрудников парков развлечений в США. Причина — кризис, вызванный пандемией COVID-19. Около 67% попавших под сокращение работников, как отмечается, и без того работали не полный рабочий день. В самой компании назвали такое решение «единственным возможным вариантом», поскольку парки закрыты до сих пор.