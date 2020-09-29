Голикова раскрыла главную причину заражения коронавирусом

Россияне должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, отметила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство россиян, заразившихся COVID-19, считают, что это произошло из-за несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. С таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«По данным опросов, 80—85% заболевших говорят, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — заявила Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина.

Чтобы Россия не вернулась к ограничениям, которые вводились весной, граждане должны соблюдать все правила предосторожности, отметила вице-премьер. Прежде всего это масочный режим и социальная дистанция, заключила она.

Ранее Голикова предложила сохранить выплаты медикам за работу с больными коронавирусом до конца года и выплачивать их за количество отработанных часов. Путин поддержал ее предложение.