Пособия на детей поднимают до регионального прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро обновил четырехлетний рекорд. Впервые с 2016 года европейская валюта поднялась выше 93 рублей. К утру 30 сентября торги на Московской бирже остановились на уровне 92,85 рубля. Доллар закрепился на 79,68 рубля (+1,01%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены темпами заболеваемости коронавирусом в мире. Это стало одной из причиной, что фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 4,2%. Торги закончились на уровне 41,21 доллара за баррель. Нефть WTI стоит 39 долларов за бочку (-0,79%).

Ситуация в России

Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет в России поднимут до регионального прожиточного минимума. На эти цели Минтруда РФ выделит около 95 млрд рублей. Выплата на ребенка будет повышена в том случае, если среднедушевой доход семьи при получении пособия не увеличивается до регионального прожиточного минимума. Сейчас пособие получает около 3,8 млн детей в стране.

35% организаций в России урезали сотрудникам зарплату из-за пандемии коронавируса. Сейчас более 50% компаний работают в докарантинном режиме, треть из него не выходили.

Россияне, которым отказали в ипотеке на фоне пандемии коронавируса, начали оформлять для покупки недвижимости потребительские кредиты. Как правило, размер кредитов составляет 1-2 млн рублей.

Для нормальной жизни в России человек должен зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Такое мнение большинство граждан озвучили в ходе исследований финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Ситуация в мире

Темпы Китая по восстановлению экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заметно снизились в сентябре. Среди главных причин финансовые аналитики называют ослабление деловой активности, падение уровня продаж недвижимости и автомобилей, а также слабость фондового рынка в целом.

После президентских выборов США может ввести новые санкции против России. Ограничения могут коснуться строительства газопровода «Северный поток-2».

Россия и Украина прекратили взаимное торговое сотрудничество, сообщается на сайте МИД РФ. Соглашение между странами действовало с октября 1992 года и было направлено на содействие развитию взаимных торгово-экономических связей.

Прогнозы и мнения экспертов

Аналитики ожидают, что всю осень курс доллара будет оставаться в коридоре 79-80 рублей, а евро — вблизи 90 рублей. В декабре показатели могут вернуться к отметкам 74—75 и 86—87 рублей соответственно. В связи с оптимистичными прогнозами касательно рубля эксперты советуют не паниковать и не скупать валюту в банках .

Вторую волну экономического кризиса могут не пережить предприятия, которые не уделяют внимания повышению производительности труда. Такое мнение озвучил начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук в беседе с URA.RU.