Курс евро обновил четырехлетний рекорд. Впервые с 2016 года европейская валюта поднялась выше 93 рублей. К утру 30 сентября торги на Московской бирже остановились на уровне 92,85 рубля. Доллар закрепился на 79,68 рубля (+1,01%).
Инвесторы по-прежнему обеспокоены темпами заболеваемости коронавирусом в мире. Это стало одной из причиной, что фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 4,2%. Торги закончились на уровне 41,21 доллара за баррель. Нефть WTI стоит 39 долларов за бочку (-0,79%).
Ситуация в России
Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет в России поднимут до регионального прожиточного минимума. На эти цели Минтруда РФ выделит около 95 млрд рублей. Выплата на ребенка будет повышена в том случае, если среднедушевой доход семьи при получении пособия не увеличивается до регионального прожиточного минимума. Сейчас пособие получает около 3,8 млн детей в стране.
35% организаций в России урезали сотрудникам зарплату из-за пандемии коронавируса. Сейчас более 50% компаний работают в докарантинном режиме, треть из него не выходили.
Россияне, которым отказали в ипотеке на фоне пандемии коронавируса, начали оформлять для покупки недвижимости потребительские кредиты. Как правило, размер кредитов составляет 1-2 млн рублей.
Для нормальной жизни в России человек должен зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Такое мнение большинство граждан озвучили в ходе исследований финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Ситуация в мире
Темпы Китая по восстановлению экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заметно снизились в сентябре. Среди главных причин финансовые аналитики называют ослабление деловой активности, падение уровня продаж недвижимости и автомобилей, а также слабость фондового рынка в целом.
После президентских выборов США может
Россия и Украина
Прогнозы и мнения экспертов
Аналитики ожидают, что всю осень курс доллара будет оставаться в коридоре 79-80 рублей, а евро — вблизи 90 рублей. В декабре показатели могут вернуться к отметкам 74—75 и 86—87 рублей соответственно. В связи с оптимистичными прогнозами касательно рубля эксперты советуют не паниковать и
Вторую волну экономического кризиса могут не пережить предприятия, которые не уделяют внимания повышению производительности труда. Такое мнение озвучил начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук в беседе с URA.RU.
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