В России увеличат выплаты на детей

Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет в России поднимут до регионального прожиточного минимума. На эти цели выделят почти 95 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда РФ.
«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка», — передают РИА «Новости». Выплата будет повышена в том случае, если среднедушевой доход семьи при получении пособия на ребенка не увеличивается до регионального прожиточного минимума.
В 2020 году в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, власти установили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. На эти цели из бюджетов всех уровней выделили около 170 млрд рублей. Эти средства сейчас получают около 3,8 млн детей.
Ранее в Госдуме предложили приравнять детские пособия к прожиточному минимуму, сообщает
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