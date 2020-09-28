28 сентября 2020

В России увеличат выплаты на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, семья, набережная тобола, лето в городе
Выплаты на детей от 3 до 7 лет предложили поднять до регионального прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет в России поднимут до регионального прожиточного минимума. На эти цели выделят почти 95 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда РФ.

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка», — передают РИА «Новости». Выплата будет повышена в том случае, если среднедушевой доход семьи при получении пособия на ребенка не увеличивается до регионального прожиточного минимума.

В 2020 году в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, власти установили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. На эти цели из бюджетов всех уровней выделили около 170 млрд рублей. Эти средства сейчас получают около 3,8 млн детей.

Ранее в Госдуме предложили приравнять детские пособия к прожиточному минимуму, сообщает Life. Тогда первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уточнял, что речь идет о расчете не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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