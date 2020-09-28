Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

Треть организаций в России урезала сотрудникам зарплату из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в исследовании банка «Открытие».
«35% компаний снизили сотрудникам зарплату в период пандемии. Около четверти сократили штат», — приводит результаты опроса ТАСС. При этом 7% компаний не предпринимали никаких действий, чтобы сократить затраты. Некоторые организации сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы.
Более 50% компаний в данный момент работают в «докарантинном» режиме, треть из него не выходили. О полном восстановлении бизнеса заявили 29% опрошенных; 44% участников исследования полагают, что на это им понадобится не менее года, 7% организаций уже закрылись. Наиболее серьезными проблемами компании считают снижение покупательской способности, спроса и отсутствие клиентской базы.
По данным Росстата, зарплаты россиян с начала текущего года выросли на 2,9%. С мая показатели не снижались, так как средние и крупные предприятия не получили большого урона от пандемии коронавируса, сообщает агентство Nation News.
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