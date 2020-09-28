28 сентября 2020

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

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Одни компании понизили зарплаты, а другие сократили штат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Треть организаций в России урезала сотрудникам зарплату из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в исследовании банка «Открытие».

«35% компаний снизили сотрудникам зарплату в период пандемии. Около четверти сократили штат», — приводит результаты опроса ТАСС. При этом 7% компаний не предпринимали никаких действий, чтобы сократить затраты. Некоторые организации сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы.

Более 50% компаний в данный момент работают в «докарантинном» режиме, треть из него не выходили. О полном восстановлении бизнеса заявили 29% опрошенных; 44% участников исследования полагают, что на это им понадобится не менее года, 7% организаций уже закрылись. Наиболее серьезными проблемами компании считают снижение покупательской способности, спроса и отсутствие клиентской базы.

По данным Росстата, зарплаты россиян с начала текущего года выросли на 2,9%. С мая показатели не снижались, так как средние и крупные предприятия не получили большого урона от пандемии коронавируса, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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