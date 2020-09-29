В России придумали, чем заменить ипотеку

Россияне начали брать потребительские кредиты на покупку квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне, которым отказали в ипотеке на фоне пандемии коронавируса, начали оформлять для покупки недвижимости потребительские кредиты. Об этом сообщает «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

«На рынок вторичного жилья вышли люди, которые имеют отрицательные решения по ипотеке, но для приобретения недвижимости они берут потребительские кредиты», — приводит слова специалистов «Лента.ру». Банки одобряют такие займы. Как правило, размер кредитов составляет 1-2 миллиона рублей.

По мнению экспертов, в будущем выдача столь крупных сумм данной категории заемщиков может привести к закредитованности населения. Взять кредит на 500-800 тысяч рублей в настоящий момент можно без предоставления справок, отмечают в агентстве. Банки также стали лояльнее и к индивидуальным предпринимателям.

По данным опросов Фонда общественного мнения (ФОМ), 62% россиян признались, что не могут позволить себе взять ипотеку. Только 20% опрошенных планируют воспользоваться этой возможностью. В настоящее время выплатили или продолжают выплачивать ипотечный кредит 16% жителей России, передает «Национальная служба новостей».