Курганские власти проиграли суд из-за тарифов на воду

В Курганской области должны изменить базовый тариф на воду — такое решение принял кассационный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области обязано отменить незаконно заниженный чиновниками базовый тариф на водоснабжение и водоотведение. Это подтвердил Седьмой кассационный суд, рассказали URA.RU в пресс-службе АО «Водный Союз».

Кассационный суд согласился с решением апелляционной инстанции, еще в июне отменившей установленный чиновниками базовый тариф (на его основе рассчитывается тариф с 2019 по 2023 годы). «Мы ждем от департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области исполнения судебного решения, вступившего в законную силу 25 июня 2020 года», — прокомментировали в пресс-службе «Водного Союза» решение суда. По данным URA.RU, 1 октября в областном департаменте пройдет заседание правления, где планируется обсудить тарифы на водоснабжение и водоотведение. В адрес правительства региона направлен запрос.

По оценке «Водного Союза», областной департамент госрегулирования цен и тарифов (регулятор) не учел при согласовании тарифа ряд расходов ресурсников. Из-за недостатка финансирования растет число аварий на сетях, курганцы все чаще остаются без воды. Компания была вынуждена обратиться в суд, который встал на сторону предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что регулятор снизил с 1 января 2020 года тариф на водоснабжение в Кургане на 6,2%. По оценке «Водного Союза» недофинансирование отрасли составляет порядка 300 млн рублей ежегодно. Власти Зауралья также отказываются согласовать инвестпрограмму «Водного Союза», из-за чего предприятие не может реконструировать сети в Кургане, хотя 76% водопроводных и 95% канализационных сетей имеют 100%-ый износ.