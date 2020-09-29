29 сентября 2020

В Тюмени закроют один из крупнейших кинотеатров. Там не подготовились ко второй волне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие кинотеатров после карантина. Первые просмотры. Тюмень, кинотеатр, тц премьер
Тюменский Роспотребнадзор проверил кинотеатр «Атмос Синема» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени из-за нарушения требований режима повышенной готовности будет приостановлена работа одного из крупнейших кинотеатров «Атмос Синема». Об этом сообщила заместитель главы регионального Управления Роспотребнадзора Юлия Распопова. Она уточнила, что в ближайшее время соответствующие документы будут направлены в суд.

«Принято решение о составлении протокола об административном приостановлении деятельности данного объекта и направлении протокола в суд», — пояснила Распопова. В региональном оперштабе уточнили, что при проверке в кинотеатре отсутствовали антисептики, запас масок и бактерицидные облучатели. Комиссии из Роспотребнадзора также не понравилось общее санитарное состояние кинотеатра.

Ранее агентство писал о том, что Тюменская область приближается ко второй волне коронавируса: за прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 78 жителей региона. Местные власти заявили о том, что предприятия области ждут массовые проверки на соблюдение требований режима повышенной готовности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...