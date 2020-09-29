Тюменский Роспотребнадзор проверил кинотеатр «Атмос Синема» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени из-за нарушения требований режима повышенной готовности будет приостановлена работа одного из крупнейших кинотеатров «Атмос Синема». Об этом сообщила заместитель главы регионального Управления Роспотребнадзора Юлия Распопова. Она уточнила, что в ближайшее время соответствующие документы будут направлены в суд.

«Принято решение о составлении протокола об административном приостановлении деятельности данного объекта и направлении протокола в суд», — пояснила Распопова. В региональном оперштабе уточнили, что при проверке в кинотеатре отсутствовали антисептики, запас масок и бактерицидные облучатели. Комиссии из Роспотребнадзора также не понравилось общее санитарное состояние кинотеатра.

Ранее агентство писал о том, что Тюменская область приближается ко второй волне коронавируса: за прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 78 жителей региона. Местные власти заявили о том, что предприятия области ждут массовые проверки на соблюдение требований режима повышенной готовности.