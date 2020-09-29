Тюменская область приближается ко второй волне коронавируса

За последние сутки коронавирус выявили у 78 жителей Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последний день COVID-19 был обнаружен у 78 жителей Тюменской области. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Днем ранее вирус был выявили у 72 человек, а до этого — 74. Таким образом регион продолжает приближаться к пиковому показателю первой волны коронавируса, который пришелся на 20 июля. Тогда за сутки в регионе было выявлено 112 заболевших

«Тюменская область — 74 [случаев заболевания COVID-19 за сутки]», — сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Информации о новых очагах распространения инфекции не приводится. Новых случаев смертей не зарегистрировано.

За все время пандемии в регионе было обнаружено 9506 случаев заражения COVID-19. При этом общее число выписанных из больниц составило 7616 человек (28 за последние сутки). Разрыв между инфицированными и выздоровевшими приблизился к 20%. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 12 октября.