Кресло главы Белозерского района пустует с июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе Курганской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Предыдущий глава, приехавший с Ямала, проработал на этой должности чуть больше года.

Выборы объявила Белозерская районная дума на первом заседании в новом составе. «Депутаты приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Белозерского района», — говорится на сайте муниципалитета.

Конкурс назначен на 2 декабря. Документы на участие в нем будут приниматься с 5 по 26 октября. Комиссия оценит претендентов на должность главы района по представленным ими документам и на индивидуальном собеседовании, где конкурсанты будут защищать программу первоочередных мероприятий по развитию муниципалитета. После этого районная дума выберет нового главу.

В мае 2019 года главой Белозерского района избрали Сергея Зяблова, который до этого работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Зяблов возглавлял муниципалитет до середины июля, а затем уволился, чтобы возглавить региональный департамент АПК. В этой должности он проработал всего три недели.

Вместе с тем, 21 сентября вступил в должность новый глава Белозерского сельсовета Михаил Козлов. Он победил на прямых выборах. До этого Козлов был депутатом Ханты-Мансийской районной думы.