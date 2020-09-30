В конфликтном курганском районе ищут нового главу

Кресло главы Целинного района пустует с июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе Курганской области объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Этот пост остается вакантным с июля, а перед сентябрьскими выборами Целинный район признали одним из очагов напряженности в регионе.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Целинного района», — говорится в решении районной думы, опубликованном на сайте администрации района. Конкурс назначен на 9 ноября, документы на участие в нем принимаются до 13 октября.

Участникам конкурса предстоит пройти индивидуальное собеседование, на котором они должны представить свою программу первоочередных мероприятий по развитию муниципалитета. Главу будут выбирать депутаты районной думы по итогам работы конкурсной комиссии.

Об отставке экс-главы Целинного района Ивана Светличного стало известно в конце июля. За его работу по итогам 2019 года депутаты поставили «неуд». В течение года в муниципалитете неоднократно происходили скандалы, в том числе связанные с кадровой политикой властей. Так, Светличный дважды увольнял двух своих заместителей — Елену Гарипову и Петра Скоробогатова, но оба чиновника дважды возвращались на работу по решению суда. В середине августа уральский полпред Николай Цуканов назвал Целинный район одним из очагов напряженности в Курганской области.