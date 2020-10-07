Игорь Крутой и Максим Фадеев хотели вместе запустить радиостанцию Фото: Pixabay

Продюсеры Игорь Крутой и Максим Фадеев не общаются пять лет из-за конфликта, разгоревшегося при попытке запустить совместную радиостанцию после потери «Русского радио». Об этом Крутой рассказал на youtube-шоу «Алена, блин!».

После того, как Крутой и Фадеев лишились «Русского радио» из-за перехода холдинга к новому владельцу, они задумались о создании новой площадки и Крутой предложил обратиться к бизнесмену Михаилу Гуцериеву, владеющему частотами. «Я всех повез к Гуцериеву, который дал добро на станцию. Потом [Гуцериев] сказал, что нужна премия типа «Золотого граммофона». Я сказал: «Зачем нам премия радиостанции, давайте сделаем национальную», — заявил Крутой. После того, как участники встречи согласились на предложение, Крутой, по его словам, пошел на телеканал «Россия-1», чтобы договориться об эфирном времени.

Однако через некоторое время Крутому пришлось улететь на роды к дочери. Во время отсутствия продюсера, Максим Фадеев якобы поставил вопрос о том, почему все решения принимает именно Крутой. После череды разбирательств, Крутой заявил Гуцериеву, что не сможет участвовать в проекте, однако бизнесмен попросил продюсера остаться, заявив, что не хочет работать с Фадеевым. «[Не общаюсь с Фадеевым] и не буду общаться», — отметил Крутой.