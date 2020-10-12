Уволенный за коррупцию чиновник стал главврачом в Кургане

Курганскую поликлинику возглавил главврач ранее уволенный по подозрению в коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

И.о. главврача Курганской поликлиники №1 Владимир Безлер когда-то был уволен за коррупцию. Претензии были у силовиков, когда Безлер занимал пост начальника североказахстанского управления здравоохранения [Республика Казахстан]. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из медицинской среды.

«В Северо-Казахстанской области он полгода проработал главой облздрава, затем его уволили, так как заподозрили в получении взятки. В Кургане он вначале стал замглавврача поликлиники, а затем занял пост руководителя, вместо Сергея Жукова», — отметил инсайдер.

Его сведения подтверждает ряд казахстанских СМИ, которые писали об инциденте в 2017 году. «Распоряжением акима Северо-Казахстанской области … за совершение коррупционного преступления уволен с занимаемой должности по отрицательным мотивам руководитель управления здравоохранения Владимир Безлер», — цитирует антикоррупционное ведомство издание «Объектив.kz».

Продолжение история с уголовным делом не получила. По мнению одного из инсайдеров, который знаком со спецификой работы руководителей в соседнем государстве, от Безлера таким образом могли избавиться. «Руководящие посты в Казахстане обычно занимают представители национального большинства. Может Безлера так решили убрать с поста», — поделился источник.

Дозвониться до и. о. руководителя поликлиники №1 URA.RU не удалось. На сотовый Безлер не ответил, в приемной не сняли трубку. По открытым данным, Безлер назначен и. о. главврача в апреле 2020 года. На этом посту он сменил Сергея Жукова, который 6 лет руководил поликлиникой №1. Ему удалось открыть поликлинику в Заозерном, которую строили 10 лет.