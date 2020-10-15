В Кургане люди начали умирать на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу о трех случаях смерти людей на улице Кургана и в торговом центре сообщили в соцсетях очевидцы. Одна трагедия произошла в Заозерном микрорайоне, вторая — на улице К. Мяготина, третья — в ТЦ «Пушкинский». Информация об этом появилась в группах «О, Курган» и «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчине стало плохо накануне в 3-м микрорайоне, дом №9, между 3 и 4 подъездом. «Он упал на землю. Женщина [родственница] начала делать массаж сердца и вызвала скорую помощь. В итоге мужчина скончался на месте. По времени это произошло около 12:00. Скорая минут через 40 приехала», — написала одна из свидетелей происшествия.

Медики уже не смогли помочь. Затем приезжала машина социальной помощи, но сразу уехала. «Мужчина до сих пор лежит на асфальте. Никого больше не было из служб. Рядом находится детский садик, дети идут со школы», — сообщила женщина, выложив пост спустя два часа после трагедии.

Еще об одном инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. Трагедия произошла на перекрестке К. Мяготина и Пролетарской. «Прохожие пытались оказать первую помощь мужчине, но это не помогло, и он скончался прямо на месте», — пишут курганцы.

Третья смерть мужчины случилась в торговом центре. Публикация появилась накануне вечером. «Сейчас оформляют труп в туалете в ТЦ Пушкинский (2 этаж). Сначала скорая приехала, а следом полиция, сейчас ждут опергруппу», — указано в сообщении.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области агентство прокомментировали, что сотрудники полиции всегда выезжают на место происшествия, где зафиксирована смерть человека. «В данных случаях признаков насильственной смерти нет. Причины гибели могут сказать только медики», — пояснили в полиции.