Рубль 20 октября немного укрепился к доллару и чуть-чуть проиграл евро Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара утром 20 октября закрепился на отметке в 77,92 рубля (-0,04), евро торгуется по 91,31 рубля (+0,007). На нефтяном рынке сложилась следующая ситуация: за бочку смеси марки Brent нужно отдать 42,99 доллара (-0,02), баррель нефти WTI стоит 40,77 доллара (-0,30).

Рубли мог пройти период постоянно ослабления, впереди у него несколько лет роста , прогнозирует аналитик Александр Купцикевич. По его мнению, потенциальной целью для российской валюты может стать отметка в 70 рублей за доллар.

Ситуация в России

Выход России из кризиса зависит от того, насколько эффективно работает правительство и другие структуры в руководстве страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что непростая экономическая ситуация в 2020 сложилась во всем мире.

Потери туристической отрасли России из-за отсутствия иностранных туристов в текущем году составят 600 миллиардов рублей от ежегодного оборота в 3,7 триллиона рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что это не окончательные цифры, итоги будут видны к концу года.

Семьям, в которых доход на человека находится на уровне прожиточного минимума (12,1 тысячи рублей) или ниже, могут компенсировать плату за ЖКХ. С предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратились в Общероссийском народном фронте. По их подсчетам, в стране примерно шесть миллионов таких граждан, а расходы на субсидии составят около 142 миллиардов рублей.

Правительства РФ направит дополнительные 35 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что государство продолжит делать все, чтобы улучшить положение на рынке труда России.

Цены на интернет в России в 2021 году могут вырасти минимум на 10%. По словам топ-менеджеров ряда провайдеров, дело в ухудшении экономической ситуации, ослаблении рубля и затратах на реализацию инициатив властей, таких как пакет Яровой. Некоторые представители операторов связи ждут, что цены скакнут более, чем на 20%.



Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила не переводить российских пенсионеров на карты «Мир» до 1 июня 2021 года. Соответствующее требование отправлено в Центробанк РФ.

Ситуация в мире

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи резко упали . По данным профильных СМИ, дело в резком снижение шансов на принятие в Конгрессе пакета мер по стимулированию экономики до президентских выборов в США. Так, индекс Dow Jones понизился на 410,89 пункта (-1,44%), до 28 195,42. Индекс S& P 500 снизился на 56,89 пункта (-1,63%), до 3 426,92. Индекс Nasdaq снизился на 192,67 пункта (-1,65%), до 11 478,88.

Страны ОПЕК+ договорились исполнять обязательства в полном объеме, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в сентябре условия соглашения были выполнены на 102%, что позитивно влияет на ситуации на рынке.

Власти Кипра разработают новую схему привлечения инвестиций взамен системы «золотых паспортов». По данным властей, программа необязательно будет предоставлять кипрское гражданство в обмен на вложенные деньги, а предложит инвесторам другие привилегии.

Спрос на топливо по всему миру восстановился от 80% до 100%. Люди возвращаются на автозаправочные станции после снятия жестких весенних ограничений из-за пандемии коронавируса.

Прогнозы экспертов

Восстановление мировой экономики может пойти по W-образному сценарию, а рост перенестись на 2021 год из-за новых локдаунов по коронавирусу, уверены аналитики банка Barclays. Экономисты считают, что ВВП стран Европы сократится на 6,9% в 2020 году, а в 2021 вырастет на 4,7%. Экономика США до конца года сможет вырасти на 2,5%, считают аналитики. В то время как экономики азиатских стран смогут вырасти сильнее — ВВП Японии по итогам 2020 года вырастет на 5,7%, ВВП Китая — на 9,5%.