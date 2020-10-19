Курс доллара утром 20 октября закрепился на отметке в 77,92 рубля (-0,04), евро торгуется по 91,31 рубля (+0,007). На нефтяном рынке сложилась следующая ситуация: за бочку смеси марки Brent нужно отдать 42,99 доллара (-0,02), баррель нефти WTI стоит 40,77 доллара (-0,30).
Рубли мог пройти период постоянно ослабления, впереди у него
Ситуация в России
Выход России из кризиса зависит от того, насколько эффективно работает правительство и другие структуры в руководстве страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что непростая экономическая ситуация в 2020 сложилась во всем мире.
Потери туристической отрасли России из-за отсутствия иностранных туристов в текущем году составят 600 миллиардов рублей от ежегодного оборота в 3,7 триллиона рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что это не окончательные цифры, итоги будут видны к концу года.
Семьям, в которых доход на человека находится на уровне прожиточного минимума (12,1 тысячи рублей) или ниже, могут компенсировать плату за ЖКХ. С предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратились в Общероссийском народном фронте. По их подсчетам, в стране примерно шесть миллионов таких граждан, а расходы на субсидии составят около 142 миллиардов рублей.
Правительства РФ направит дополнительные 35 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что государство продолжит делать все, чтобы улучшить положение на рынке труда России.
Цены на интернет в России в 2021 году могут вырасти минимум на 10%. По словам топ-менеджеров ряда провайдеров, дело в ухудшении экономической ситуации, ослаблении рубля и затратах на реализацию инициатив властей, таких как пакет Яровой. Некоторые представители операторов связи ждут, что цены скакнут более, чем на 20%.
Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила не переводить российских пенсионеров на карты «Мир» до 1 июня 2021 года. Соответствующее требование отправлено в Центробанк РФ.
Ситуация в мире
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Восстановление мировой экономики может пойти по W-образному сценарию, а рост
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