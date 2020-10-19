19 октября 2020

В России подсчитали потери от закрытия границ

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Из-за закрытия границ в пандемию туротрасль потеряет сотни миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ущерб российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота в 3,7 трлн рублей. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», — сказала Докузова в интервью телеканалу РБК. Окончательные цифры, по ее словам, будут ближе к концу года.

С 15 октября РФ возобновила сообщение с Сербией и Кубой. С 1 ноября у россиян появится возможность летать в Японию. Помимо них границы открыты с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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