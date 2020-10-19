В России подсчитали потери от закрытия границ

Ущерб российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота в 3,7 трлн рублей. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», — сказала Докузова в интервью телеканалу РБК. Окончательные цифры, по ее словам, будут ближе к концу года.
С 15 октября РФ возобновила сообщение с Сербией и Кубой. С 1 ноября у россиян появится возможность летать в Японию. Помимо них границы открыты с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией.
Подписывайтесь на URA.RU в