19 октября 2020

Центробанку выдвинули требование, касающееся всех пенсионеров РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, бабушки, пенсия
Сейчас на платежную систему «Мир» переведены 95% пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Национальная финансовая ассоциация (НФА) потребовала у Центробанка России не переводить пенсионеров на карту «Мир» принудительно до 2021 года. Соответствующее письмо ассоциация направила в ЦБ.

«По меньшей мере до 1 июня будущего года [нужно] продлить зачисление пенсий не на карты „Мир“», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на НФА. В пресс-службе ЦБ ответили, что большинство пенсий уже переводятся на карты «Мир».

Сейчас на эту платежную систему переведены 95% пенсионеров. К концу 2020 года все пенсии должны перечисляться на «Мир».

Ранее в Минтруде РФ рассказали о новом правиле получения пенсий, передает «Утро.ру». Нововведение позволяет получать пенсии своевременно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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