Правительство выделит миллиарды рублей на поддержку безработных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, пенсионер, скамейка, цпкио, мужчина, осень, безработица
На поддержку безработных выделено 35 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Правительство России дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Дополнительно правительство выделяет более 35 миллиардов рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», — сказал глава кабмина на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Мишустин уточнил, что кроме этих выплат выделялись средства на поддержку семей с несовершеннолетними детьми. Они получат свыше 165 млрд рублей, передает «Национальная служба новостей».

Ранее в Министерстве труда заявили, что в России зарегистрировано 3,62 млн безработных. Однако глава ведомства Антон Котяков озвучивал, что в стране не трудоустроено 4,8 млн человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...