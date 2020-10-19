Правительство выделит миллиарды рублей на поддержку безработных

На поддержку безработных выделено 35 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство России дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Дополнительно правительство выделяет более 35 миллиардов рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», — сказал глава кабмина на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Мишустин уточнил, что кроме этих выплат выделялись средства на поддержку семей с несовершеннолетними детьми. Они получат свыше 165 млрд рублей, передает «Национальная служба новостей».

Ранее в Министерстве труда заявили, что в России зарегистрировано 3,62 млн безработных. Однако глава ведомства Антон Котяков озвучивал, что в стране не трудоустроено 4,8 млн человек.