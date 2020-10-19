В структуре правительства ЯНАО провели оптимизацию

У Сергея Новикова будет два первых заместителя и заместитель Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

У заместителя департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова отныне будет на одного заместителя больше. Это следует из опубливанного на сайте окружного правительства постановления за подписью губернатора Дмитрия Артюхова.

В постановлении указывается, что изменения вносятся «в целях оптимизации структуры исполнительного органа государственной власти». «Утвердить с 23 ноября 2020 года прилагаемое изменение, которое вносится в структуру департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённую постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 февраля 2012 года № 17-ПГ», — говорится в документе.

Согласно новой структуры, в подчинении директора депздрава ЯНАО будет два первых заместителя и один заместитель.В последней редакции документа от 4 февраля 2019 года непосредственно директору подчинялись два первых зама.

Заместитель директора департамента будет курировать сектор планирования, мониторинга и контроля за реализацией приоритетных национальных проектов. Кроме того в подчинении зама передан сектор организации медицинской помощи и развития здравоохранения.

После перехода Кирилла Трапезника на должность главврача Новоуренгойской ЦГБ, обе ставки первых заместителей директора департамента остаются вакантными. Должность заместителя директора занимает Мария Захарова.