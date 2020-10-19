19 октября 2020

В структуре правительства ЯНАО провели оптимизацию

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Интервью, Сергей Новиков, Департамент здравоохранения ЯНАО, новиков сергей
У Сергея Новикова будет два первых заместителя и заместитель Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

У заместителя департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова отныне будет на одного заместителя больше. Это следует из опубливанного на сайте окружного правительства постановления за подписью губернатора Дмитрия Артюхова.

В постановлении указывается, что изменения вносятся «в целях оптимизации структуры исполнительного органа государственной власти». «Утвердить с 23 ноября 2020 года прилагаемое изменение, которое вносится в структуру департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённую постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 февраля 2012 года № 17-ПГ», — говорится в документе.

Согласно новой структуры, в подчинении директора депздрава ЯНАО будет два первых заместителя и один заместитель.В последней редакции документа от 4 февраля 2019 года непосредственно директору подчинялись два первых зама.

Заместитель директора департамента будет курировать сектор планирования, мониторинга и контроля за реализацией приоритетных национальных проектов. Кроме того в подчинении зама передан сектор организации медицинской помощи и развития здравоохранения.

После перехода Кирилла Трапезника на должность главврача Новоуренгойской ЦГБ, обе ставки первых заместителей директора департамента остаются вакантными. Должность заместителя директора занимает Мария Захарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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