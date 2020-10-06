Кирилл Трапезников ранее занимал должность первого замглавы окружного депздрава Фото: пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым главой Новоуренгойской ЦГБ официально назначен Кирилл Трапезников, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО. До недавнего времени руководитель медучреждения занимал пост первого зама окружного главы депздрава, однако инсайдеры URA.RU предрекали его переназначение.

«Назначен главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы, — говорится в сообщении ведомства. — Кирилл Михайлович Трапезников — опытный организатор здравоохранения». У нового руководителя уже есть опыт работы в медучреждениях — до своего перевода в команду Сергея Новикова он успел побывать в статусе главврача в Тарко-Салинской ЦРБ и зама главврача Ноябрьской ЦГБ.

Во время пика пандемии коронавируса, когда окружные власти создали в Новом Уренгое дополнительный оперштаб, Кирилл Трапезников вошел в его состав вместе с нынешним главой города Андреем Вороновым, тогда занимавшим должность первого заместителя губернатора ЯНАО. Таким образом, можно говорить о том, что больницу возглавил человек, успевший поработать с нынешним мэром.

Прежний руководитель Новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева последние годы совмещала работу с политикой и была спикером городской думы. В этом году она попыталась избраться в окружное заксобрание, но не прошла, после чего вышла на пенсию.

Сам Трапезников освободил должность в депздраве еще в понедельник. Незадолго до этого ведомство объявило конкурс на замещение вакансии первого заместителя.