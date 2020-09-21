В ЯНАО ищут чиновника на ключевую должность в депздраве

Глава депздрава Сергей Новиков ищет себе второго первого зама Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Правительство ЯНАО ищет чиновника, который сможет занять пост заместителя директора окружного депздрава. Конкурс на формирование резерва управленческих кадров стартовал 22 сентября, сообщили в окружном кабмине.

«Стартовал конкурс по формированию резерва управленческих кадров на должность первого заместителя директора здравоохранения ЯНАО», — сообщили в пресс-службе правительства. В штате департамента здравоохранения ЯНАО две ставки первого заместителя директора, одна из них продолжительное время остается вакантной.

При этом представители депздрава не связывают поиск кандидатов с возможным переходом первого замдиректора департамента Кирилла Трапезникова на пост главного врача Новоуренгойской ЦГБ. «Кирилл Михайлович Трапезников не покидал своего поста и продолжает работу», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, вопрос о том, кто займет должность главврача в Новоуренгойской ЦГБ пока также остается открытым. В газовой столице считают, что на посту закрепят нынешнего и. о. главврача Ивана Лазарева, однако по данным источников агентства, близких к властным структурам, это будет ставленник директора депздрава Сергея Новикова — ранее он сам руководил медучреждением и намерен отправить в Новый Уренгой своего человека.

Вторая ставка первого замдиректора оставалась вакантной после того, как свой пост еще в 2019 году покинул Василий Швецов. Должность главврача НЦГБ вакантна меньше двух недель — экс-главврач и бывший спикер гордумы Ирина Груздева вышла на пенсию и сложила депутатские полномочия.