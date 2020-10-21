Жители ЯНАО, игнорирующие коронавирус, завалили работой полицию

Ямальцы игнорируют меры безопасности в общественных местах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители крупных городов в ЯНАО игнорируют меры безопасности на фоне второй волны коронавируса. Как сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах, нарушители карантина прибавляют работы полицейским, вынужденным составлять на них административные протоколы.

«Число нарушителей масочного режима в Новом Уренгое во второй половине сентября и в октябре зашкаливает, — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. — Мы, конечно, следим, чтобы люди соблюдали предписанные меры предосторожности, но уже не пытаемся составлять протоколы на всех, часто ограничиваемся предупреждениями». По словам источников, план по «административке» перевыполняется, а сами полицейские не горят желанием близко контактировать с возможными переносчиками инфекции.

Жители ЯНАО на замечания патрульных реагируют в основном адекватно, рассказывают полицейские. У многих, как выясняется, маски при себе есть, просто люди «забывают» их надевать, а в торговых точках на это закрывают глаза.

Получить официальные комментарии по данной информации в УМВД по ЯНАО оперативно не удалось. В окружное управление был направлен редакционный запрос.

Между тем, обстановка по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. По состоянию на 22 октября за сутки COVID подтвердился у 175 человек, скончалось еще трое больных. В стационарах остаются 1070 пациентов, из них 28 — в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом.

Ранее мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов принял решение об усилении карантинных мер. В газовой столице из-за второй волны коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий.