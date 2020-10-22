Минздрав Ставрополья в апреле 2020 года закупил 312 аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производят на Уральском приборостроительном заводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Министерство здравоохранения Ставропольского края требует 580 млн рублей с концерна «Радиоэлектронные технологии» (в структуру концерна входит Уральский приборостроительный завод — уникальный производитель аппаратов ИВЛ). Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда. Ранее ведомство закупало у концерна аппараты ИВЛ «Авента-М».

Иск к производителю скандальных аппаратов ИВЛ в арбитражный суд Ставропольского края был подан 20 октября. Сумма исковых требований — 580,9 млн рублей. На данный момент иск еще не принят к производству, а значит заседание по делу не назначено. Подробности иска в материалах дела не указаны. При этом краевой минздрав в апреле 2020 года закупил 312 аппаратов ИВЛ «Авента-М» у концерна «Радиоэлектронные технологии». Сумма контракта — 580,9 млн рублей.

В пресс-службе концерна корреспонденту URA.RU подтвердили, что минздрав Ставрополья заключил контракт на поставку 312 аппаратов ИВЛ. С 4 мая по 15 октября 2020 отгружено 66 аппарата ИВЛ. АО «КРЭТ» планирует отгрузить оставшиеся 246 аппаратов АВЛ в ближайшее время. Концерн выражает свою озабоченность в части обращения в суд Минздрава Ставропольского края при отсутствии правовых оснований для такого обращения. В ближайшее время причины такого обращения будут уточнены и дана надлежащая правовая оценка», — уточнили там.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе концерна и в краевом министерстве не удалось. На звонки корреспондента URA.RU в минздраве Ставрополья не ответили.

Ранее УПЗ проиграл два суда со свердловским управлением Росздравнадзора. В итоге завод признали виновным в реализации недоброкачественных медицинских изделий и нарушении лицензионных требований. В период нарушений концерн «Радиоэлектронные технологии» выполнял госконтракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» на сумму 7,5 млрд рублей. Сама медтехника собирается на Уральском приборостроительном заводе. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей) и Свердловской областей (106 штук, 181,5 млн рублей).