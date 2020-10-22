В Кургане резко вырос спрос на такси

Курганцы стали чаще ездить на такси. Значительный спрос замечен в течение последних дней. Об этом URA.RU рассказали пользователи услугами такси.
«Машину стало сложнее заказать. Дольше приходится ждать. До этого все было нормально, несмотря на то, что уже месяц растет число заболевших коронавирусом и что люди стремятся избегать общественного транспорта», — отметил житель Кургана.
В крупнейшем курганском сервисе заказа такси — «Максим» — подтвердили рост спроса на услуги. «С 22 октября началось увеличение количества заказов, связанное с похолоданием, первым снегом и слякотью на улицах. Сегодня пошел именно сезонный рост спроса, который зависит от погоды, а не коронавируса», — отметили в пресс-службе компании.
Там также акцентировали, что, согласно статистике сервиса, осенняя волна пандемии коронавируса в целом не увеличила спрос на услуги такси. Люди действительно продолжают предпочитать общественному транспорту более безопасные поездки. «Но в то же время их рост сдерживается тем, что учащиеся находятся на каникулах, массовые мероприятия не проводятся, многие люди на больничном или перешли на дистанционный режим работы, еще и погода в октябре была теплая», — рассказали в сервисе.
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