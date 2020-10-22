Курганские медики просят Москву помочь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова поддержала обращение курганских медиков о коллапсе здравоохранения, направленное президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом появилась на сайте ВШОУЗ.

«В области здравоохранения до эпидемии накопились проблемы, решением которых пренебрегала региональная власть. Показатели здоровья населения намного хуже, чем в среднем по России», — считает Улумбекова.

Она приводит статистику, согласно которой ожидаемая продолжительность жизни в Курганской области на два года ниже (71 год), смертность населения трудоспособного возраста на 30% выше (622 человека на 100 тысяч населения соответствующего возраста). «И при таких ужасных показателях, когда надо снижать уровень смертности населения, финансирование было на 10% ниже, чем в среднем по РФ. И врачей в 1,5 раза меньше, а коек — на 20% меньше», — приводит цифры Улумбекова.

Также в Зауралье одна из самых низких зарплат у врачей, из-за чего медики уезжают в другие регионы. На тысячу населения осталось всего два врача. По мнению ректора, областные власти не только Курганской области, но и других регионов давно должны были заявлять о медицинских проблемах. «От активности губернаторов сегодня зависят решения в отношении увеличения госфинансирования здравоохранения, а значит жизнь и здоровье граждан», — резюмировала Улумбекова.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил. Агентство сообщало, что медики и жители региона направили обращение президенту России Владимиру Путину. Там они просят о помощи региональной системе здравоохранения.