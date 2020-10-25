На выходных заболеваемость продолжала расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 26 октября — 320-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 230-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 19 373, выздоровели 14 651 и скончались 604 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 513 877 (+16 710) случаев заражения. Вылечились 1 138 522 (+7 704) пациента — 77% от заболевших. Умерли 26 050 (+229) человек — 1,7% от заразившихся.

Заражений и смертей все больше

В Челябинской области по данным на 25 октября зафиксировали 133 новых случая заражения, перед этим — в субботу — было 136. Рост числа заболевших не останавливался всю минувшую неделю. Число смертей заразившихся COVID южноуральцев перевалило за 600.

Где челябинцы заражаются коронавирусом

Жители Челябинской области стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией в семьях на фоне фактического паралича работы регионального управления Роспотребнадзора. «Пик числа заболевших за последние недели приходится на семейные очаги. При этом сотрудники Роспотребнадзора в Челябинской области не исполняют работу по выдаче предписаний для самоизоляции таких людей. Фактически Роспотребнадзор создает все условия для распространения инфекции», — заявил URA.RU главный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. Специалист также дал советы, как действовать в такой ситуации, чтобы обезопасить себя и близких.

Власти озвучили решение о запрете въезда в регион

Власти Челябинской области не считают нужным закрывать границы с другим регионами из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила 23 октября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Подобная мера вводилась в начале эпидемии. Силовики проверяли водителей транспорта, въезжающего в регион, рекомендуя по возможности вернуться обратно. Также по базам данных выявлялись водители и пассажиры, нарушающие предписания о самоизоляции.

Текслер назвал дату открытия нового COVID-госпиталя

Новая челябинская инфекционная больница, которая станет ковидным госпиталем, будет готова к ноябрю. «Четкая дата строительной готовности — 1 ноября, — заявил губернатор Алексей Текслер. — Затем приемка объекта и передача медикам. За семь-десять дней будет полностью проверена готовность работы и появятся первые пациенты». По нормативам на строительство такой больницы отводится до 20 месяцев, но строители уложились в рекордные сроки. В новой больнице будет 100 мест. При необходимости здесь смогут развернуть дополнительные площади еще на 450 коек. Два корпуса, лечебный и реанимационный, медикам начнут передавать в ближайшие дни. Сейчас идет благоустройство и асфальтирование дорог.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул. Челябинские школьники массово уходят на 14-дневный отдых. Половина школ с 26 октября, остальные — в период с 30 октября по 2 ноября.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, возобновлены запреты на проведение массовых мероприятий. В регионе пытаются решить проблемы с медицинской помощью: срок ожидания терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам. Власти готовят решение об отмене диспансеризации со 2 ноября, чтобы высвободить медиков для помощи заболевшим.