Тюменка с симптомами COVID неделю не может сдать анализы на вирус

В муниципальных поликлиниках — очереди, а в частных анализы у больных не берут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Тюмени с симптомами COVID-19 уже неделю не может сдать анализы на коронавирус. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. По ее словам, врачи приезжали к ней домой, но заболевание не обнаружили. Лекарства, прописанные тюменке, на ее состоянии никак не сказались.

«Приезжал врач, провел очень быстрый пятиминутный внешний осмотр и сказал, что это не коронавирус. Прописал таблетки, но они не помогают: температура у меня держится в районе 37 уже больше недели. Медики посоветовали пойти в поликлинику, чтобы там приняли решение о том, назначать мне анализ или нет. Но в нашей поликлинике всегда очень много людей в очереди. Я элементарно боюсь кого-то заразить», — пояснила женщина агентству на условиях анонимности.

Тюменка добавила, что хотела сдать анализ в платных клиниках, но там мазки на COVID берут, только если отсутствуют симптомы заболевания. Ранее на одном из официальных каналов регионального оперштаба ситуацию с забором анализов на коронавирус прокомментировала врач Тюменской городской поликлиники №12 Наталья Путина. «Клинические показатели к взятию мазка регламентируются Министерством здравоохранения. В ста процентах случаев берется мазок у беременных женщин и лиц, страдающих пневмонией. В иных случаях такая необходимость определяется медиками», — пояснила Путина.

Путина добавила, что забор анализов на коронавирус в поликлиниках может провести фельдшер. На дому этим занимаются спецбригады при наличии показаний.