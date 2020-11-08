08 ноября 2020
07 ноября 2020

В Тюмени нашли новые очаги коронавируса. Карта

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В Тюменской области под угрозой заражения оказались пенсионеры и инвалиды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени выявлены четыре новых очага коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Групповые заболевания коронавирусом зафиксированы в двух коммерческих структурах: в Тюменской домостроительной компании и на предприятии „Промстрой“, а также в двух учреждениях социальной сферы — в Ялуторовском психоневрологическом интернате и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов», — сообщили в тюменском оперштабе. По данным на 9 ноября, общее число заболевших — 87, контактных — 334 человека.

Ранее URA.RU сообщало о двух очагах, действующих в Тюменской области. В настоящее время они сняты с контроля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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