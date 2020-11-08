В Тюмени выявлены четыре новых очага коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Групповые заболевания коронавирусом зафиксированы в двух коммерческих структурах: в Тюменской домостроительной компании и на предприятии „Промстрой“, а также в двух учреждениях социальной сферы — в Ялуторовском психоневрологическом интернате и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов», — сообщили в тюменском оперштабе. По данным на 9 ноября, общее число заболевших — 87, контактных — 334 человека.
Ранее URA.RU сообщало о двух очагах, действующих в Тюменской области. В настоящее время они сняты с контроля.
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