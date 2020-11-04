В Тюменской области на контроле остается два из четырех очагов коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«На контроле управления находятся два очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости коронавирусом: санаторий „Тараскуль“ и психиатрическая больница ЯНАО в Исетском районе», — сообщили в тюменском Роспотребнадзоре. Ранее очагов было в два раза больше, однако в «Промсвязьбанке» и «Уватнефтегазе» с COVID-19 справились быстрее, нежели в здравнице и учреждении здравоохранения. По данным Роспотребнадзора, это стало возможным благодаря своевременно и качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям.
Ранее URA.RU писало о том, кому положен бесплатный тест на коронавирус. Безвозмездное исследование проводят ограниченному кругу граждан, а платно услугу оказывают всего несколько клиник Тюмени.
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