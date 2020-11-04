04 ноября 2020
03 ноября 2020

В Тюменской области осталось два активных очага коронавируса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области половину очагов коронавируса удалось обезвредить благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на контроле остается два из четырех очагов коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На контроле управления находятся два очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости коронавирусом: санаторий „Тараскуль“ и психиатрическая больница ЯНАО в Исетском районе», — сообщили в тюменском Роспотребнадзоре. Ранее очагов было в два раза больше, однако в «Промсвязьбанке» и «Уватнефтегазе» с COVID-19 справились быстрее, нежели в здравнице и учреждении здравоохранения. По данным Роспотребнадзора, это стало возможным благодаря своевременно и качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям.

Ранее URA.RU писало о том, кому положен бесплатный тест на коронавирус. Безвозмездное исследование проводят ограниченному кругу граждан, а платно услугу оказывают всего несколько клиник Тюмени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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