Новый уральский полпред пообещал помощь курганскому губернатору

Владимир Якушев (справа) заявил, что Вадим Шумков (слева) может рассчитывать на его помощь или совет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев считает, что в Курганской области накопилось много нерешенных вопросов. При этом он готов помочь главе региона Вадиму Шумкову в их решении. Такое заявление Якушев сделал на первой пресс-конференции в новой должности.

«В Кургане много вопросов — то, что касается чистой воды, стройки, ЖКХ, переселения [из аварийного жилья]. Губернатор — человек, которого я хорошо знаю, он знает меня. Нужна помощь, совет — я к его услугам, чем буду полезен», — заявил Якушев. Он заострил внимание, что у губернатора не должно быть приоритетов среди проблемных вопросов: «Нельзя строить дороги и не строить детские сады».

Якушев знаком с Шумковым по работе в Тюменской области. Курганский губернатор ранее был замом Якушева, когда тот руководил регионом.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев не намерен продолжать инициативу экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова о поддержке Курганской области более успешными соседями по округу. «В повестке этого точно нет. Не хотел бы отдельно выделять Курган», — говорил Якушев, пообещав лоббировать интересы всех субъектов УрФО.

Цуканов призвал уральских губернаторов помочь депрессивной Курганской области в марте 2019 года. После этого власти Тюменской области выделили Зауралью финансовую помощь в размере 400 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений, чтобы снизить количество вредных стоков в реку Тобол и улучшить экологическую обстановку в обоих регионах. Правительство Ямала выделяло на социально-экономическое развитие Курганской области 350 млн рублей.