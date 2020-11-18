В ЯНАО третий день массово умирают пациенты с коронавирусом

На Ямале известно о 24 180 случаях коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Третий день подряд в ЯНАО умирает такое количество зараженных. Всего за последнюю неделю в округе подтвердились 48 смертельных исходов.

«Семь летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксированы в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, к сожалению, не смогли справиться с болезнью, несмотря на все усилия врачей», — заявила глава оперштаба Татьяна Бучкова. С начала пандемии в ЯНАО умерли уже 217 человек с коронавирусом. Больше половины из них — за последний месяц.

Кроме того, за минувшие сутки COVID заразились 198 жителей округа. Больше всего случаев пришлось на Ноябрьск, где вирус подтвердили у 31 человека. В Губкинском заразились 24 жителя, в Муравленко — 22. Еще 15 горожан подхватили инфекцию в Салехарде, а 13 — в Новом Уренгое. Всего в ЯНАО подтверждено 24 180 случаев коронавируса, вылечились 16 484 пациента.

Почти месяц, с 20 октября, в ЯНАО продолжается аномальная волна смертей. За это время умерли 111 пациентов. Округ занимает пятое место по частоте смертей в России — 40,3 случая на 100 тысяч населения. Еще несколько недель назад Ямал не входил даже в первую десятку. Лидерами списка являются Санкт-Петербург (89) и Москва (64,6).

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.