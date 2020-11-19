Инсайд: в Тюмени продлят режим повышенной готовности

Тюменцам не стоит ждать скорого снятия коронавирусных ограничений, ситуация с инфекцией только ухудшается Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области в ближайшее время власти примут решение о продлении режима повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ситуации. За минувшие сутки показатель заболевших коронавирусом в регионе поставил новый рекорд — инфекцию выявили у 171 человека.

«Тюменская область — 171 [выявленный случай за сутки]», — сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ. Такое количество заболевших прежде не регистрировалось — суточный максимум, который наблюдался в регионе, не превышал 169 случаев. Всего за время пандемии в Тюменской области коронавирус выявили у 16 580 жителей.

22 ноября в регионе закончится режим повышенной готовности. Решение о его продлении будет принято в ближайшее время, сообщил URA.RU источник, близкий к ситуации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что за отсутствие или неправильное ношение масок тюменцев будут штрафовать минимум на 15 тысяч рублей. Максимальное наказание составит 40 тысяч рублей.