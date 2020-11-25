Тем, кто переболел коронавирусом, должны будут сделать прививку, если в их крови снизится уровень антител к вирусу. Об этом рассказал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.
«Уровень антител постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут. И тогда человеку нужно будет вакцинироваться», — цитирует ТАСС Игнатьева. По его словам, нужно проводить тест на антитела у переболевшего через четыре месяца после заражения. Это поможет исключить повторное заболевание.
Игнатьев подчеркнул, что для вакцинации россиян может понадобиться 40 млн доз вакцины в год. Это количество смогут произвести три российских площадки, которые выпускают препарат. Вакцинация станет сезонной, однако в ближайшее время планируется выпустить лишь 10 млн доз, уверен Игнатьев.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность более 95%, передает «Национальная служба новостей». Такие показатели были достигнуты на 42-й день после первой инъекции. Препарат может быть включен в список жизненно важных лекарств.
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