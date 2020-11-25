25 ноября 2020

Переболевшим коронавирусом все равно придется делать прививку. Заявление центра Чумакова

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Вакцинацию от коронавируса придется проходить тем, у кого нет антител к инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тем, кто переболел коронавирусом, должны будут сделать прививку, если в их крови снизится уровень антител к вирусу. Об этом рассказал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

«Уровень антител постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут. И тогда человеку нужно будет вакцинироваться», — цитирует ТАСС Игнатьева. По его словам, нужно проводить тест на антитела у переболевшего через четыре месяца после заражения. Это поможет исключить повторное заболевание.

Игнатьев подчеркнул, что для вакцинации россиян может понадобиться 40 млн доз вакцины в год. Это количество смогут произвести три российских площадки, которые выпускают препарат. Вакцинация станет сезонной, однако в ближайшее время планируется выпустить лишь 10 млн доз, уверен Игнатьев.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность более 95%, передает «Национальная служба новостей». Такие показатели были достигнуты на 42-й день после первой инъекции. Препарат может быть включен в список жизненно важных лекарств.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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