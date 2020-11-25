За последние сутки коронавирусом в России заразились 23 675 человек, 507 скончались. Число заболевших сокращается, накануне новые случаи инфекции были выявлены у 24 326 человек. Зато растет смертность, более 500 умерших за сутки в России зафиксировано впервые. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также 25 ноября подтверждено 507 смертей от COVID-19, полностью выздоровели 25 748 человек.
Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса — за сутки в столице РФ выявлено 4685 новых зараженных. Санкт-Петербург занимает второе место — 3421 новый пациент с COVID-19, на третьем месте — Московская область (+1005 заболевших).
Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается сложной. Лидером по-прежнему является Свердловская область — 388 новых случаев инфекции. Далее идут Пермский край с 299 зараженными, Челябинская область (+228 зараженных) и ХМАО (+202). В ЯНАО подтверждено 197 случаев коронавируса, в Тюменской области — 170. Меньше всего заболевших в Курганской области- там COVID-19 подтвержден у 102 человек.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 162 503 зараженных. Скончались 37 538 человек, выздоровели — 1 660 419.
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