25 ноября 2020

В России число заболевших коронавирусом начало снижаться. Зато растет смертность

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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, медсестра, врач, больница, доктор, сиз, маска медицинская
За сутки в России выявлено случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирусом в России заразились 23 675 человек, 507 скончались. Число заболевших сокращается, накануне новые случаи инфекции были выявлены у 24 326 человек. Зато растет смертность, более 500 умерших за сутки в России зафиксировано впервые. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также 25 ноября подтверждено 507 смертей от COVID-19, полностью выздоровели 25 748 человек.

Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса — за сутки в столице РФ выявлено 4685 новых зараженных. Санкт-Петербург занимает второе место — 3421 новый пациент с COVID-19, на третьем месте — Московская область (+1005 заболевших).

Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается сложной. Лидером по-прежнему является Свердловская область — 388 новых случаев инфекции. Далее идут Пермский край с 299 зараженными, Челябинская область (+228 зараженных) и ХМАО (+202). В ЯНАО подтверждено 197 случаев коронавируса, в Тюменской области — 170. Меньше всего заболевших в Курганской области- там COVID-19 подтвержден у 102 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 162 503 зараженных. Скончались 37 538 человек, выздоровели — 1 660 419.

Ранее индийские ученые заявили, что коронавирус дольше всего сохраняет жизнеспособность на полипропилене, из которого изготавливают бытовую продукцию — от пакетов и контейнеров до сантехнических труб, пишет «Царьград». При этом вирус создает на поверхностях микроскопическую пленку, которая помогает ему выжить, передает телеканал 360. В России, на фоне происходящего, продолжают помогать системе здравоохранения. Так, по данным «Национальной службы новостей», в Минпромторг направлено письмо с предложением запретить продажу алкогольной продукции 1 и 2 января, чтобы минимизировать всплеск алкогольных отравлений и рост числа обращений в «скорую». При этом России для выхода на плато по коронавирусу необходимо соблюдать всеобщий масочный режим, сообщает RT.

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