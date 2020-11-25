25 ноября 2020

В России упростили проверку результатов тестов на коронавирус

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Результаты тестов на коронавирус будут появляться в личном кабинете портала Госуслуг Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет россиян на портале Госуслуг. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Результаты теста будут загружаться в виде QR-кода. «Запуск нового сервиса сократит время получения результата исследования [на коронавирус]», — цитирует ТАСС Качанова. По его словам, нововведение снизит число поддельных результатов на COVID-19.

Качанов отметил, что россиянам больше не придется отправлять справку о здоровье в Роспотребнадзор после выезда за границу. Также новый сервис позволит хранить справки о заражении коронавирусом на надежном сервере. Сейчас туда загружено уже 130 тысяч справок. Предполагается, что в ближайшее время на сервис будет приходить до 40 тысяч результатов за сутки.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала, что россияне должны подходить к сдаче тестов на COVID-19 более ответственно. Она посоветовала не есть, не пить и не чистить зубы перед исследованием. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что нужно своевременно сдавать тест на коронавирус, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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