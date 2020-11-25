Тюменским детям-инвалидам предложили неподъемные коляски

Из-за халатности поставщика поставку могут задержать на несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области под угрозой срыва оказался контракт на поставку инвалидных колясок для детей. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования. Поставщик не исполнил условия соглашения и предоставил не те товары, о которых изначально шла речь.

«Закупленные кресла-коляски не прошли проверку. На приемке выяснилось, что их грузоподъемность поставщиком была завышена. Он предоставил какой-то сертификат, хотя в упаковках к коляскам были приложены другие техпараметры. Отсутствовали серийные номера, а в копиях паспортов, вполне возможно, отредактировали ряд параметров. Поставщиком совершенно не учитывались интересы детей», — рассказали в областном Фонде соцстрахования.

Как пояснили участники приемной комиссии, эти коляски выполнены не из алюминия, а из более тяжелого металла и мамы детей-инвалидов в одиночку не смогут с ними справляться. Также у колясок нет нужных креплений, амортизации и еще ряда необходимых функций.

Теперь исполнение контракта оказалось под угрозой. Поставщику направлена претензия. Если он не устранит нарушения, договор расторгнут и будут проводить новую закупку. На это понадобится дополнительное время, а значит, дети получат необходимые им инвалидные коляски не раньше, чем в первом квартале следующего года.