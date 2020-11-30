Курганская область оказалась на пороге рекорда по коронавирусу

За все время в регионе коронавирус обнаружили у 8 906 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 1 декабря подтвердились 106 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Больше всего больных коронавирусом за день в области было выявлено 26 ноября, когда зафиксировали 107 случаев.

«На 1 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 29 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

За все время в области было выявлено 8 906 больных коронавирусом. Из них, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 7 757 человек выздоровели, 119 пациентов скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.