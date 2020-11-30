Глава секты Виссарион попал в челябинское СИЗО, где погиб Тесак

Виссарион находится за решеткой в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергей «Виссарион» Тороп находится в СИЗО-3 Челябинска. Об этом в своем telegram-канале сообщили его адвокаты. В Челябинске Виссарион оказался во время этапирования из Москвы в Новосибирск. В пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области URA.RU заявили, что такую информацию не предоставляют. Именно в этом СИЗО погиб Максим Марцинкевич (Тесак).

«Поступила информация, что Тороп С. А. находится в Челябинске, СИЗО-3. До Новосибирска еще более 1000 км», — пишут адвокаты Виссариона. Адвокаты пояснили, что информация о движении поезда с осужденными является секретной. «Иногда такие „этапы“ идут месяц, так как нет подходящего транспорта, иногда быстрее. Надеемся, что Тороп С. А. прибудет в течение 7-10 дней в Новосибирск», — говорится в сообщении.

«Мы не предоставляем такой информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН в ответ на просьбу прокомментировать место нахождения Виссариона. Тороп вместе со своими соратниками был задержан в сентябре в Красноярском крае. Лидеров «Церкви последнего завета» обвиняют по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием). Виссариона увезли в Москву, а потом отправили в Новосибирск, для прохождения психиатрической экспертизы. Прокуратура требует ликвидировать «Церковь последнего завета».

Марцинкевича нашли мертвым 16 октября в камере челябинского СИЗО-3, где он находился по дороге из колонии Красноярска в Москву. Предварительной причиной смерти назвали самоубийство. Родные и адвокаты настаивают, что националиста убили, и требуют возбудить уголовное дело. В СК в возбуждении дела дважды отказали.