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Самое актуальное в ХМАО на 1 декабря. Главный санитарный врач Сургута ушел в отставку, полицейские могут остаться без премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пешеходы, зима, прохожие, люди в масках, снег в городе, мужчина в маске
В четырех городах Югры могут ужесточить карантинные меры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

От мэра Нефтеюганска требуют решить проблему плохой воды — в городах Югры могут ужесточить карантинные меры — школьников на онлайн-обучении стало в два раза больше — главный санитарный врач ушел в отставку — проспект Ленина в Сургуте реконструируют — полицейские останутся без премий. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

В Нефтеюганске просят вернуть прямые выборы мэра

В четырех городах могут усилить ограничения из-за коронавируса

Удвоилось количество учеников на дистанте

  • В округе за неделю удвоилось количество школьников, которые учатся на дому из-за коронавируса. Неделю назад их было 1 141, а сейчас — 2 500. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Главный санврач Сургута ушел в отставку

  • Главный санитарный врач по Сургуту и Сургутскому району Юрий Хоменок ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении Роспотребнадзора ХМАО.

Проспект Ленина в Сургуте реконструируют

Силовики останутся без новогодних премий

  • Полицейские Югры могут остаться без премий к новогодним праздникам и по итогам работы за год. Основной причиной является высокая укомплектованность кадрами, из-за которой нет экономии фонда заработной платы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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