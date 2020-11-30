В четырех городах Югры могут ужесточить карантинные меры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

От мэра Нефтеюганска требуют решить проблему плохой воды — в городах Югры могут ужесточить карантинные меры — школьников на онлайн-обучении стало в два раза больше — главный санитарный врач ушел в отставку — проспект Ленина в Сургуте реконструируют — полицейские останутся без премий. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

В Нефтеюганске просят вернуть прямые выборы мэра

Инициативная группа о проведении референдума о прямых выборах мэра Нефтеюганска направила обращение в избирком. Об этом URA.RU сообщил источник.

В то же время прокуратура вынесла представление мэру Нефтеюганска Сергею Дегтяреву из-за проблем с чистой питьевой водой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В четырех городах могут усилить ограничения из-за коронавируса

Жителям Сургута, Ханты-Мансийска, Урая и Нижневартовска грозит ужесточение карантинных мер. В этих городах будет усилен контроль над уже действующими запретами и могут появиться новые.

Удвоилось количество учеников на дистанте

В округе за неделю удвоилось количество школьников, которые учатся на дому из-за коронавируса. Неделю назад их было 1 141, а сейчас — 2 500. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Главный санврач Сургута ушел в отставку

Главный санитарный врач по Сургуту и Сургутскому району Юрий Хоменок ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении Роспотребнадзора ХМАО.

Проспект Ленина в Сургуте реконструируют

Власти Сургута запускают процесс глобальной реновации проспекта Ленина. В бюджете города на 2021 год заложены деньги на проектирование. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр Алексей Жердев.

Силовики останутся без новогодних премий

Полицейские Югры могут остаться без премий к новогодним праздникам и по итогам работы за год. Основной причиной является высокая укомплектованность кадрами, из-за которой нет экономии фонда заработной платы.