Мэрия в ЯНАО готовит крупную сделку с семьей депутата-олигарха

Бизнес Анатолия Гампеля перешел его семье в конце 2019 года Фото: Сергей Маландий © URA.RU

Администрация Ноябрьска выкупит здание школы искусств, которое принадлежит семье бизнесмена и депутата Анатолия Гампеля, умершего в конце 2019 года. За учебное заведение мэрии придется отдать более 250 млн рублей. Это следует из данных аукциона на портале госзакупок.

Корпусом школы искусств в 8-м районе Ноябрьска владеет компания «Риэлт-Аляска», принадлежавшая самому Гампелю. Осенью 2019 года фирма начала строить здание за свой счет. За ходом строительства следил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Планировалось, что после окончания работ мэрия переведет школу на баланс муниципалитета.

Согласно данным закупки, администрация Ноябрьска выкупит школу искусств до конца декабря. В результате сделки «Риэлт-Аляска» получит 252,6 млн рублей. В документах торгов отмечается, что школа рассчитана на 350 человек.

Директор «Риэлт-Аляска» Владимир Малицкий в разговоре с URA.RU отказался комментировать сделку. В администрации Ноябрьска оперативно получить ответ на запрос также не удалось.

Анатолий Гампель известен в ЯНАО как политик и крупный бизнесмен. Несколько раз он избирался депутатом гордумы Ноябрьска от «Справедливой России». Гампель владел строительной фирмой, рестораном, гостиницей и другими объектами. В декабре 2019 года предприниматель умер. После этого весь бизнес перешел четырем его родственникам. Большую часть империи унаследовали дети Гампеля Александр и Анжелика.