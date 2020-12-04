По словам тюменского врача, из-за большого количества пациентов медикам приходится работать на износ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на то, что ежесуточные показатели по заболеваемости коронавирусом в Тюменской области стабилизировались, ситуация в больницах региона остается очень напряженной. Об этом URA.RU рассказал врач одной из городских поликлиник.

«Пациентами по полной загружены почти все медучреждения. И как в таких случаях не будет очагов коронавируса? Скапливаются огромные очереди, в которых может сидеть человек, который пришел закрыть больничный, и человек, который пришел впервые на прием. И, возможно, пришел с коронавирусом. Так и заболевают. Эта пандемия наверное никогда не закончится», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что врачи следят за статистикой заболевших коронавирусом. Но на количество людей в городских поликлиниках она никак не влияет. Пациентов там стабильно много.

В региональном департаменте здравоохранения агентству пояснили, что тюменские медики с весны работают в напряженном режиме. «Медицинская отрасль работает в напряженном режиме, начиная с весны и можно сказать, что обороты практически не снижались — времени сделать передышку не было. В первую очередь связано с тем, что все-таки кадровый потенциал ограничен. Организационно стараемся нагрузку снизить, но в любом случае это точно не стандартный режим, в котором было привычно работать», — пояснили там агентству.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области продолжился рост смертности пациентов с коронавирусом. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января.