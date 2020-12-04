В Тюменской области снова начали умирать от коронавируса

За прошедшие сутки в Тюменской области скончалось пять человек с диагнозом коронавирус. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Двумя днями ранее в регионе было зарегистрировано три смерти пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии погибло 140 тюменцев с диагностированным вирусом.
«Тюменская область — 5 [случаев летального исхода пациентов с коронавирусом]», — указано в сообщении федерального оперштаба. В региональном оперативном штабе уточнили данные о погибших:
- Женщина, 89 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.
- Мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;
- Мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний;
- Женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний;
- Мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания.
За прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 165 жителей Тюменской области. Ограничения режима повышенной готовности в регионе действуют до 6 декабря.
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