04 декабря 2020
03 декабря 2020

В Тюменской области снова начали умирать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , палата, медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск
За сутки в Тюменской области скончалось пять человек с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области скончалось пять человек с диагнозом коронавирус. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Двумя днями ранее в регионе было зарегистрировано три смерти пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии погибло 140 тюменцев с диагностированным вирусом.

«Тюменская область — 5 [случаев летального исхода пациентов с коронавирусом]», — указано в сообщении федерального оперштаба. В региональном оперативном штабе уточнили данные о погибших:

  • Женщина, 89 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.
  • Мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;
  • Мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний;
  • Женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний;
  • Мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 165 жителей Тюменской области. Ограничения режима повышенной готовности в регионе действуют до 6 декабря.

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