Появились кадры визита Владимира Путина на нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности рабочего визита президента Владимира Путина в Тобольск Тюменской области на нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим». Видео было показано в сюжете программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

У трапа самолета президента встретила делегация вместе с председателем совета директоров нефтехимического холдинга «Сибур» Леонидом Михельсоном. Предприниматель был без шапки, поэтому его спросили не холодно ли ему, вспоминая недавний инцидент с чиновниками Сибирского федерального округа. Из аэропорта Путин направился в «Запсибнефтехим», где президенту показали мешки с полиэтиленом, из которого на предприятии собираются делать трубы, пленку и другие изделия из пластика. «Что такое полиэтилен: ваш желтый костюм известный, из Коммунарки, — это тоже полиэтилен», — сообщили Путину.

Рабочее совещание президента с представителями «Запсибнефтехима» пришлось немного отложить, поскольку во время осмотра комбината от группы отстал Михельсон, а один из видеооператоров потерял штатив для камеры. «У нас Михельсона нет. А у вас какого-то штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона надо найти сначала», — обратился Путин к оператору во время ожидания главы предприятия.

Также в сюжете сообщили, что в Тобольске достраивается новый аэропорт. Автор программы заявил, что с открытием объекта в городе возрастет туристический поток.

Визит Путина в Тюменскую область стал практически единственной рабочей поездкой в регионы за последние месяцы. В Тобольске президент провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором, и принял важное решение по одному из проектов компании СИБУР.