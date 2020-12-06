06 декабря 2020
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В Кургане лекарство от коронавируса подорожало в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на covid19 в аптеке #55. Курган , лекарства, аптека, тест на covid19
Курганцы пожаловались на подорожавшее лекарство от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В некоторых курганских аптеках препарат от коронавируса гриппферон подорожал в 3 раза. Об этом жители города написали в соцсети «ВКонтакте».

«Хотели купить гриппферон спрей, зашли на сайт сети аптек и честно сказать ужаснулись. 922 рубля. Откуда такие цены?», — написала участница паблика «Инцидент Курган».

В комментариях курганцы писали, что в других аптеках Кургана аналогичное лекарство стоит втрое дешевле. Некоторые при этом указывали, что в наличии его нет.

Другие отметили, что рост цен связан с пандемией. «Спрос рождает предложение. До короновируса многие фероны в 2 раза дешевле стоили», — написала Елена Церенщикова. Для экономии денег одна из участниц паблика Елена Никонова посоветовала: «Купите за копейки интерферон в ампулах, разведите по инструкции и пользуйтесь».

Ранее агентство сообщало, что в курганских аптеках дефицит гриппферона, продаваемого в виде капель (он дешевле, чем назальный, закупочная цена 275 рублей). Закупка проводимая госаптеками «Курганфармации» не состоялась по причине того, что не заявился ни один поставщик.

Курганцы заметили, что лекарство от коронавируса подорожало
Фото из соцсети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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