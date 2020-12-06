В Кургане лекарство от коронавируса подорожало в три раза

В некоторых курганских аптеках препарат от коронавируса гриппферон подорожал в 3 раза. Об этом жители города написали в соцсети «ВКонтакте».
«Хотели купить гриппферон спрей, зашли на сайт сети аптек и честно сказать ужаснулись. 922 рубля. Откуда такие цены?», — написала участница паблика «Инцидент Курган».
В комментариях курганцы писали, что в других аптеках Кургана аналогичное лекарство стоит втрое дешевле. Некоторые при этом указывали, что в наличии его нет.
Другие отметили, что рост цен связан с пандемией. «Спрос рождает предложение. До короновируса многие фероны в 2 раза дешевле стоили», — написала Елена Церенщикова. Для экономии денег одна из участниц паблика Елена Никонова посоветовала: «Купите за копейки интерферон в ампулах, разведите по инструкции и пользуйтесь».
Ранее агентство сообщало, что в курганских аптеках дефицит гриппферона, продаваемого в виде капель (он дешевле, чем назальный, закупочная цена 275 рублей). Закупка проводимая госаптеками «Курганфармации» не состоялась по причине того, что не заявился ни один поставщик.