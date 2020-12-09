Жители закрывающегося в ЯНАО села боятся остаться без квартир

Износ жилья в Газ-Сале достигает 80% (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Списки на жилищную поддержку жителям Газ-Сале Тазовского района ЯНАО, пожелавшим переехать на новое место, будут утверждаться на основании документов, предоставленных заявителями, и сведений, собранных уполномоченными органами, говорится в опубликованном постановлении окружного правительства. При этом в самом селе, которое ждет преобразования в район поселка Тазовский, уже опасаются, что кому-то придется доказывать свои права в суде.

«Когда принимали решение по Газ-Сале, проговаривали: жилье желающим уехать из Газ-Сале будет предоставлено честно, из расчета метр на метр, — рассказал URA.RU источник в районе на условиях анонимности. — В новом постановлении указан целый ряд условий, поэтому наверняка возникнут отказы по формальным основаниям, кому-то придется их оспаривать в судах — кому-то подтверждения не придет, где-то могут возникнуть бюрократические ошибки». Речь идет, как сообщил собеседник, не только о документах, предоставляемых заявителем, но и о сведениях, которые будут запрашиваться при формировании «учетного дела гражданина».

Например, будет проверяться информация, не получал ли заявитель аналогичных соцвыплат в других регионах, не является ли собственником других жилых помещений и т. п. Кроме того, для газсалинцев, проживающих сейчас в служебных квартирах или домах, будет запрашиваться информация о трудоустройстве в населенном пункте, выбранном для переезда.

Редакция URA.RU обратилась в правительство ЯНАО с просьбой прокомментировать опубликованное постановление. Там обещали подготовить ответ.

Вопрос о судьбе Газ-Сале, где износ жилого фонда достиг 80%, возник после закрытия в селе всех предприятий. В ходе опроса 94% жителей высказались за переезд в другие населенные пункты. Было принято решение, что село официально прекратит существование в 2025 году, влившись в поселок Тазовский. Как стало известно накануне, судьбой Газ-Сале занялась вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.