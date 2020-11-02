Ликвидацию депрессивного села в ЯНАО отложили на пять лет

Новый район в поселке Тазовском появится через пять лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Присоединение проблемного села Газ-Сале Тазовского района ЯНАО к поселку Тазовскому произойдет не раньше, чем через пять лет. Такое решение было принято депутатами Тазовской районной думы на заседании, посвященном вопросам объединения населенных пунктов.

«Депутаты думы Тазовского района обсудили возможность присоединения села к районному центру, — сообщили в районной администрации. — Присоединение произойдет не ранее, чем через пять лет». Такого срока, по мнению депутатов, достаточно, чтобы изменение юридического статуса села не повлияло на получение жителями Газ-Сале установленных мер поддержки.

Решение о выражении согласия депутатов на присоединении села к поселку будет направлено в окружное правительство. Ожидается, что там одобрят слияние Газ-Сале и Тазовского.

Ранее абсолютное большинство газсалинцев изъявило желание переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень, а также другие города — в самом селе не осталось работающих предприятий, 80% жилого фонда является аварийным. Большинство взрослого населения — пенсионеры и бюджетники, причем многим приходится ездить на работу в райцентр за 30 км.

Согласно достигнутым между властями и населением договоренностями, изъявившим желание уехать предоставят новое жилье — из расчета метр на метр, а многие смогут рассчитывать на компенсацию расходов при переезде. Само Газ-Сале станет впоследствии отдаленным районом Тазовского.